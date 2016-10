Poderosa tormenta solar podría destrozar telecomunicaciones mundiales

*El presidente Barack Obama alerta y ordena prepararse

Washington.

Todas las autoridades de EE.UU. deben estar preparadas ante la llegada de una hipotética tormenta solar. El presidente Barak Obama ha dictado una orden ejecutiva, recogida en la web de la Casa Blanca, para que al país no sea tomado desprevenido si se produce un evento climático espacial extremo, como una gran erupción solar, que podría poner en peligro infraestructuras y tecnologías críticas.

Un fenómeno semejante, advierte la orden, podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica, lo que resulta en una cascada de fracasos que afectarían a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. «El clima espacial tiene el potencial de afectar y alterar la salud y la seguridad a través de continentes enteros simultáneamente», recuerda.

Como explica la orden, los fenómenos meteorológicos espaciales, en forma de erupciones solares, partículas energéticas solares y perturbaciones geomagnéticas, se producen regularmente, y algunas veces se dejan notar en infraestructuras y tecnologías, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), los satélites, la aviación y la red de energía eléctrica. Pero un evento extremo podría hacer mucho más daño y resultar catastrófico.

Por ello, Obama considera que la preparación para estos eventos necesita el esfuerzo de todo la nación, que requiere asociaciones entre los gobiernos, los gestores de emergencias, los círculos académicos, los medios de comunicación, la industria de los seguros, etc. Esto no quiere decir que una tormenta solar de semejante magnitud vaya a producirse mañana, pero el gobierno estadounidense quiere estar prevenido para que los daños sean los menores posibles cuando ocurra. Desde luego, no es imposible.