Sismo de 3.2 grados sacude Puerto Morazán

Un sismo de 3.2 grados en la escala Richter ocurrido frente al volcán Cosigüina fue sentido por el pueblo costero de Puerto Morazán, aunque solo fue un susto. No hay daños materiales.

A continuación los últimos cinco temblores ocurridos, según el monitoreo en tiempo real de INETER:

09:54 a.m. – 3.2 grados Frente al Cosigüina

08:38 a.m. – 3.4 grados Frente a El Astillero

06:44 a.m. – 2.9 grados cerca del Volcán San Cristóbal

05:30 a.m. – 2.1 grados cerca del volcán Telica

03:08 a.m. – 2.2 grados cerca del volcán Telica