Gossip de fin de semana: Diálogo de sordos

Por Hamlett

 La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, dijo ayer al periodista Fernando Centeno Chiong (radio Corporación) que “estamos en proceso de discutir esto con el gobierno”, refiriéndose a las demandas de la administración Obama, contenidas también en una parte de la ley Nica Act.

 No dio los detalles, pero la embajadora Dogu mantiene abiertos los canales con el gobierno para hacerse escuchar. Hablo de la Cancillería de la República, el vínculo inmediato al que el presidente Daniel Ortega ha puesto en un segundo plano, porque él se hizo su propia estructura de relaciones exteriores.

 Pero, los 4 julio y en otras fechas, no falla Edwin Castro, el negociador sandinista, y otros altos tiliches del FSLN en las fiestas de La Casona.

 Sabemos que Ortega maneja directamente la relación con Estados Unidos. Cuando decidió prohibir la entrada de la congresista Ileana Ros-Lehtinen a Nicaragua, la orden salió de su despacho. Igual cuando decidió cerrar las fronteras a los migrantes cubanos, haitianos, africanos y de otras nacionalidades, sabiendo que iba a crear un problema humanitario internacional, pero calculando que ello sería del agrado de Washington.

Escucha todo

 Ortega escucha todo, lo que dice en los medios, en reuniones privadas, en los celulares y en los correos electrónicos, pero comenta muy poco de todo lo que lee o se entera. Es la persona mejor informada del país, porque, además, cuenta con los reportes de los servicios de inteligencia y contrainteligencia del estado.

 No sólo él practica la política del secretismo y la ausencia de diálogo. Esta plática de sordos es a todos los niveles, en el FSLN y en la oposición.

 El gobierno de Ortega habla con la Embajada de Estados Unidos en Managua. El embajador Francisco Campbell habla con quiénes puede en Washington. Pero Campbell ni Ortega hablan con los congresistas que redactaron y propusieron Nica Act.

 El liderazgo sandinista quiere mantener en un “buen nivel” las relaciones oficiales con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, pero no hace lo que debe para evitar su creciente deterioro. Ahora mismo el gobierno está en guerra contra un congreso y un senado dominado por republicanos que convencieron a los demócratas de que había que cambiar la política hacia Managua.

Relaciones en buen nivel

 La falta de diálogo con estos congresistas llevó a que nos pusieran la pistola, una calibre .44 cargada con balas explosivas, en la sien de todos los nicaragüenses. Cuando el proyectil sea disparado, según el análisis de FUNIDES, no habrá quién escape. Por supuesto que el presidente Ortega recibirá el primer impacto, pero luego este se irá irradiando hasta el último nicaragüense.

 Sin embargo, hay una esperanza. Según las declaraciones de la embajadora Dogu las buenas relaciones diplomáticas bilaterales –la calificación del estado actual la hizo ella- se mantendrá hasta que otro gobierno no diga lo contrario. Por supuesto, corremos el riesgo de que entre mediados de noviembre y el cambio de mando en Estados Unidos, a inicios del 2017, Obama decida respaldar la ley.

 Yo estoy de acuerdo, en parte, con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, cuando dijo que ahora no se trata de buscar fuentes alternativas a las que Estados Unidos podría cortar en los organismos internacionales. Es cierto, necesitamos mejorar la democracia en el país y parar el autoritarismo de Ortega, pero también estoy de acuerdo con el doctor Néstor Avendaño, presidente de COPADES, quien dice que Ortega tiene fuentes para suplir una parte del daño que causaría la suspensión de los préstamos en el BID y el Banco Mundial.

Una “bendición”

 Ortega no cederá un palmo de su política interna mientras tenga opciones. Así lo hizo en 1990 cuando, en el fondo estaba seguro de que el slogan de la campaña electoral sandinista de ese año, inventada por su vicepresidente Sergio Ramírez, era una mentira: “Ganamos, todo será mejor”.

 La revolución sandinista estaba postrada y no había cómo levantarla. La derrota electoral fue, en realidad, una especie de bendición porque le quitó al FSLN un enorme peso de encima que recayó en Violeta Barrios de Chamorro y en los gobiernos liberales que continuaron levantando la economía, hasta el día en que Ortega la retomó hace diez años.

 Ortega cuenta con $200 millones de dólares en divisas líquidas del BCIE para aguantar un tiempo si llegásemos a tener problemas. Además, ha “amarrado” $400 millones de dólares más con ese banco para soportar dos años las inversiones públicas. Dejemos de subestimar a Ortega y hablémosle al pueblo la realidad: Para botar a Ortega hace falta unir al país, recuperar su confianza en la oposición democrática y hacer a un lado a las quinta-columnas que han carcomido el frente de lucha antisandinista.

Hay espacios

 Esto lo que no quiso oír Eduardo Montealegre entre 2009 y 2016, cuando el MRS le decía al oído que él era el único que podía salvar al país, que con la unidad tampoco derrotarían a Ortega y que había que levantar al pueblo en una nueva guerra civil. ¿No fue así? ¿O ya se les olvidó que esta estrategia fracasó y que por eso recurrieron al injerencismo para minar al régimen?

 Los políticos sordos, como Fabio Gadea, no quieren escuchar a la Embajadora Dogu cuando ella dice que “la historia de Nicaragua y Estados Unidos es algo muy complejo” pero “no hay que vivir en el pasado”.