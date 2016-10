La eterna cuestión catalana

Por Dr. Armando Mena Cuadra/Abogado

España unida desde Isabel y Fernando, cuando se juntaron los reinados de Aragón y de Castilla, se ve ahora arremetida nuevamente por la ola nacionalista del catalanismo más radical, que quiere convertir esa región de España en una nación independiente.

Es cierto que en otras épocas hubo intentos secesionistas de Cataluña, respecto del todo al que pertenece España, nación unitaria dividida ahora en 17 regiones autónomas, que ya quisieran para sí muchos estados federales.

El caso es que, desde la restauración democrática de España, con la Constitución de 1978 se dividió administrativamente (a España) en 17 comunidades autónomas con un sistema de autogobierno en el que se transfirieron a esas comunidades competencias en materia de educación, salud, transportes, consumo y otras muchas como el poder utilizar sus lenguas vernáculas. En el caso de Cataluña coexisten como lenguas oficiales el catalán y el español.

Pues bien, desde ese esquema territorial los partidarios del secesionismo catalán han venido preparando su separación de España de una manera subliminal al principio y abiertamente después, principalmente a través del uso del catalán y que ha llegado hasta el extremo de prohibir rótulos en español, exigiendo que los funcionarios públicos hablasen el catalán como lengua principal y operativa en las instituciones públicas y privadas.

Con la crisis económica que ha venido sufriendo España, y que por ende han sido también atacadas por este mal, las comunidades autónomas, especialmente Cataluña, debido a despilfarros y malos usos de los fondos públicos que provienen no sólo de aquella región, sino especialmente del gobierno, el problema se ha agravado hasta llegar al extremo de pedir un nuevo y definitivo referéndum para el septiembre del año próximo, en que se preguntará al pueblo catalán si desean separarse de España.

Obviamente, quienes más han promovido este movimiento son los llamados partidos catalanistas, siendo los principales los restos que quedan de la antigua Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, secundada por otros pequeños partidos del mismo signo, como la CUP y ciertos sectores minoritarios de la sociedad catalana.

Los personajes que han intervenido desde el comienzo en esta ópera bufa y sin sentido han sido la familia Puyol cuyo patriarca fue presidente del gobierno autónomo de Cataluña por muchos y ahora ha resultado ser además de ”catalanista”, ladrón de siete suelas que el amparo de su gobierno ha campado la corrupción hasta toda su familia, incluyendo su mujer y sus hijos que se hicieron millonarios mientras papá Puyol fue el President de la Generalitat, le siguió como President dentro de su mismo partido otro personaje chulesco y patético llamada Artur Más, quien hoy enfrenta procesos judiciales por su intervención en la promoción del referéndum del 19N y el más ferviente promotor del independentismo en compañía de otro señor llamado Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.

Pero en todo este embrollo, gran parte de la culpa la ha tenido el hasta ahora Presidente del Gobierno de España, Sr. Mariano Rajoy Brell, quien no ha tenido el suficiente coraje de parar desde un principio esta historieta que desgarra a España, ya que en vez de usar desde un principio sus poderes constitucionales, ha jugado al bueno de la película alimentando el monstruo que ahora pretende comerse una parte de España.

Sí, como lo oyen, el Presidente Rajoy ha permitido el chantaje permanente del catalanismo, ya que cada que cada vez que la “sufrida” Cataluña se ha visto al borde de la quiebra porque sus finanzas han sido mal llevadas, el gobierno central le ha echado una mano de los fondos que pertenecen a todos los españoles y a todos los catalanes nacionalistas o no.

Es cierto también que el gobierno cuando le ha visto las orejas al lobo, ha usado de sus poderes constitucionales, enfrentando los supuestos referéndums incluyendo en que ahora se planea para el próximo año con recursos al Tribunal Constitucional, ya que la citadas convocatoria viola flagrantemente la Constitución en su conjunto al disponer que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, lo que incapacita e ilegitima al gobierno catalán, ya que carece de facultades para convocar y decidir por sí solos un referéndum que decida vinculantemente la separación de Cataluña de España, pero no había necesidad de llegar hasta estas profundidades políticas para haber solucionado esta espinosa cuestión en sus comienzos.

No olvidemos que en Cataluña existen no solo los catalanes que quieren separarse de España, sino también miles de catalanes-españoles o españoles-catalanes, que quieren permanecer unidos al tronco común que les une desde hace unos siglos, como ha quedado demostrado el pasado 12 de octubre, día de la fiesta nacional de España, en la manifestación que han convocado los otros, como les llaman a los separatistas, que por millares dijeron no al separatismo, ni a la polarización de Cataluña promovida desde los poderes institucionales de la propia Generalitat