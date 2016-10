¡Si así nos uniéramos!

La masiva participación ayer en la caminata de apoyo a las pacientes con cáncer de seno, nos hizo reflexionar en que los nicaragüenses se unen cuando hay algo que les afecta a todos. En este caso la terrible enfermedad que ataca a mujeres de todas las clases sociales, credos religiosos o partidos políticos. A este evento asistieron no porque les regalarían algo o por un puesto público. Una buena lección para los políticos de que deben comenzar a hablar de los problemas de la gente y no de quitar a alguien para ponerse el otro, o de temas que a la población no les interesa.

Veremos…

El fin de semana le llegó al gobierno una comunicación de la OEA sobre el proceso electoral del próximo 6 de noviembre. Veremos qué ocurre en los próximos días, mientras el Nica Act sigue en “hold” como se dice. A lo mejor esto de la organización regional es parte de lo que hará Ortega para el tal proyecto de ley no se apruebe, porque ha sido una fuerte campanada de alerta al gobierno sandinista.

¡La basura y las calles!

Cada vez que Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y el verdadero poder— habla de más proyectos para el viejo centro de la capital, nos alegra por una parte pero nos entristece que los grandes problemas de la ciudad, novia del Xolotlán, siguen vigentes. No han podido terminar con los basureros por doquier, no han limpiado muchos puntos donde antes estuvieron los viejos semáforos, y el estado de las calles en casi toda la capital es lamentable. Es bueno que Moreno aterrice en la realidad de los pobladores.

Caminata: una gran respuesta

Priscila Urcuyo, directora de la clínica Fundación Ortiz Gurdián junto a la periodista María Alicia Talavera, ayer en la caminta Juntos por la Cura. Urcuyo dijo estar muy contenta de la respuesta de los participantes en el evento a beneficio de las pacientes con cáncer de seno que son atendidas de manera gratuita por esta organización.

Condolencia a familia Larios-Poveda

En la ciudad de Miami falleció el viernes 14 de octubre el Sr. Duval Larios. Presentamos nuestras condolencias a la familia doliente, en especial a su esposa Rossy Poveda de Larios y sus hijos. Que descanse en la paz del Señor, don Duval Larios.

Fiesta Teresiana

Ex alumnas del Colegio Teresiano de Managua celebraron el pasado jueves 13, la fiesta de Santa Teresa de Jesús (15 de octubre) con una misa celebrada por el padre Oscar Chavarría y a continuación una cena en el Salón Enrique de Ossó (fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús). El encuentro de diversas generaciones de ese colegio fue el inicio de nuevos compromisos de las teresianas. (Fotos: cortesía MAT).