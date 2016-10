Gossip: El 10 de enero de 2017

Por Hamlett

¿Escucharon las últimas noticias del gobierno? Ya convocaron al concurso de los altares, miles de córdobas del presupuesto de la república están saliendo para mejorar -una vez más- el Malecón y la avenida Bolívar, ya viene la final del béisbol nacional con el Bóer saliendo del ataúd, se alistan los bonos navideños, decenas de miles de piñatas se fabrican ahora mismo, miles de títulos de propiedad serán entregados.

Sí, el gobierno ya está en diciembre.

No está preocupado por las elecciones o por el regreso a las paralelas históricas.

¿Cuánto falta para voltear la tortilla, una vez que se dore o queme uno de los lados? No lo sabemos, pero el Frente Sandinista ha demostrado una sorprendente capacidad para reinventarse, no así los liberales, aunque lo no le quitan a esta corriente ideológica es su capacidad para sobrevivir.

El liberalismo subió a la gloria del poder en los años 90 obligando a Daniel Ortega a construir un nuevo partido, diferente, sin dirección colegiada, unidireccional, sin discusiones ni democracia interna. De una vez se quitó el verde olivo y se vistió de blanco, en las campañas electorales, desde entonces el “comandante” no se puso más el uniforme militar.

Los liberales saborearon el poder y todos quisieron ser los primeros, los “líderes”. Bolaños se vengó con el PLC de todas sus decepciones: Lo dejaron solo en los años 80 porque los empresarios o se volvieron “patrióticos” o volaron al exilio. Un grupo pequeño lo acompañó en sus cinco años como presidente del COSEP, entre ellos Arnoldo Alemán, presidente de la asociación cafetalera. Y también se lo llevó en el saco.

El conflicto

Eduardo Montealegre dejó que Bolaños la emprendiera contra Alemán porque quería quedarse con el PLC, y vengarse también porque no fue el candidato en 2001. En la gaveta de su escritorio del ministerio de Hacienda ocultó las pruebas que exoneraban a Alemán del caso del Canal 6 para que una jueza sandinista lo mandara preso, mientras lo cargaban con más juicios.

Así fue como empezó y el conflicto no termina. Los liberales no han podido unirse y, al contrario, ahora aparecen más partidos para seguir pulverizando a esta corriente. Recientemente, Eduardo Montealegre le pegó una estocada mortal a la “verdadera oposición” aglutinada en la Coalición Nacional por la Democracia y se inventó, de la noche a la mañana, Ciudadanos por la Libertad.

En cambio, en el proceso de transformación del FSLN, Ortega perdió la oportunidad de terminar con su disidencia por la vía del diálogo. En la campaña presidencial del 2001, cuando afloraba la división liberal, el MRS se unió al naciente orteguismo en la Convergencia Nacional, hoy integrada por 17 partidos y más de 10 movimientos. La derrota convenció a Sergio Ramírez y a su tropa de que era el momento para montarse en la derecha pro-norteamericana y así se unieron a Montealegre, mientras quemaban los puentes con el FSLN. Posteriormente le quemaron todos los puentes tendidos a Montealegre para unir a los liberales.

El resto de la película la conocemos al detalle. El resultado es que la “oposición verdadera” fracasó en las elecciones de 2011 y hoy son grupos peleándose por los sellos de Washington y Miami.

Otro escenario

tanto, el sandinismo se prepara para asumir cinco años en condiciones diferentes a las del 2007. La economía mejoró en los últimos diez años, los de las vacas gordas, pero no lo suficiente para sacar al país de la pobreza que aún arrastramos. No olvidemos: Seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina, aunque el FMI diga que somos la tercera locomotora del crecimiento en la región.

Un artículo de portada de Trinchera de la Noticia dice que las necesidades de las instituciones del estado para el año 2017 son de C$4,489,5 millones de córdobas (presupuesto de la república) pero que solo hay C$1,912.7 millones disponibles para suplir la demanda de recursos, o sea, el estado solo dispondrá, en el mejor de los casos, de la tercera parte de los fondos necesarios para conseguir un mejor desempeño del estado.

Así, por ejemplo, el Ejército y la Policía no podrán aumentar salario a los oficiales y agentes, la milicia esperaba crecer en unos mil soldados el próximo año y el ministro de Hacienda les dijo que no. Excepto los ministerios de Salud y Educación, todos recibirán menos de lo pedido. Y aun así el MINSA no podrá contratar a unos mil empleados de los 1,700 que necesitan para el 2017.

Vacas flacas

¿Y qué tal si hay Nica Act? El BCIE es una alternativa, pero la presión política podría tan ser fuerte y a todos los niveles que mucha de la poca ayuda externa que aún tenemos podría desviarse a Haití, África o para los refugiados en Europa.

El Banco Mundial dice que el precio promedio del petróleo será de $45 dólares este año y $70 en 2017. ¿Y qué tal si se instala entre $70 y $80?

Hay un recurso en el ambiente que podría darle oxígeno a una sociedad intoxicada por la polarización, el diálogo. Hay quien propone una concertación y otros que sea un diálogo amplio e incluyente. Eso ayudaría mejor al clima de inversiones, a la imagen del país, pero, ¿quién está seguro de que Ortega quiere hablar con todos, escucharlos, y hacerle cambios al rumbo que lleva?