PDVSA no venderá “súper” a Albanisa; ofrece una de menor octanaje

El vicepresidente ejecutivo de Albanisa, empresa socia del negocio petrolero con la venezolana PDVSA, Francisco “Chico” López, informó al presidente del consejo de dirección del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, David Castillo, -en una carta de la que obtuvimos una copia- de un cambio fundamental en la calidad de uno de los dos tipos de gasolina que venden en el mercado nacional.

“Chico” López envió la carta el pasado 30 de septiembre informándole a Castillo que el tipo de gasolina que les ofrece PDVSA bajo el nombre de RON 91“es recomendada para los motores de carros más antiguos, pues estos tienen una relación de compresión menor a los motores de fabricación más actual y que la gasolina RON 95 es sugerida para los vehículos más recientes, cuyos motores manejan relaciones de compresión mayores y necesitan el uso de combustibles con un poder antidetonante más alto”.

Y más sorprendente aún es que, pese a lo indicado por López, el presidente de INE le respondió que: “revisado por nuestro equipo de trabajo las diferentes implicaciones jurídicas, de mercado y técnicas relacionadas con el tema, evaluadas luego en conjunto con el equipo técnico de ALBANISA, se presentan los siguientes cursos de acción y consideraciones: Introducir al mercado una nueva calidad de gasolina intermedia 91 RON… Podría ser una buena alternativa económica a los consumidores”.

A simple vista puede verse que INE avaló la importación de un producto de menor calidad y no recomendado para el parque nacional de vehículos, tomando en cuenta que está prohibido importar vehículos de más de diez años de antigüedad.

La respuesta de Castillo a “Chico” López es más bien “la luz verde” para que Albanisa no tenga problemas jurídicos y técnicos al momento de traer el nuevo tipo de combustible. INE no incluye en su respuesta consideraciones sobre el daño que causaría a los vehículos, las implicaciones en términos de divisas –compra de repuestos- y cómo afectará a las importadoras de vehículos.

La carta de “Chico” López

A continuación el texto de la carta de Albanisa a INE:

El día 2 de septiembre del año en curso recibimos comunicación de nuestros hermanos de PDVSA, Cra. Norys Pino, Ejecutivo de Cuenta Mercado Internacional, de la Gerencia General Comercial de Acuerdos Energéticos de Comercio y Suministro, enviándonos las calidades validadas por refinería ISLA para las gasolinas y gasoil que serán negociadas para el Contrato de Suministro del año 2017 correspondientes a Nicaragua las cuales anexamos.

El 21 del mismo mes de septiembre, la Cra. Pino nos informa que en base a la situación del Sistema de Refinación Nacional de PDVSA, se evaluó suministrar la gasolina 91 RON/87 IAD en sustitución de la gasolina 95 RON manteniendo las calidades de la gasolina 88 RON y el Diésel 0.5% de azufre.

Respondiendo Albanisa que es de nuestro conocimiento que la gasolina RON 91 es recomendada para los motores de carros más antiguos, pues estos tienen una relación de compresión menor a los motores de fabricación más actual y que la gasolina RON 95 es sugerida para los vehículos más recientes, cuyos motores manejan relaciones de compresión mayores y necesitan el uso de combustibles con un poder antidetonante más alto.

Apelando a sus consideraciones para mantenernos la calidad RON 95 que históricamente nos había entregado y que se consumen en Nicaragua.

El 26 nos indica la Cra. Pino que las calidades enviadas anteriormente fueron revisadas con sus refinerías, con lo que las mismas son las que PDVSA puede garantizar para dar continuidad el suministro para el año 2017.

El día de hoy nos ratifica PDVSA que solo puede garantizar las gasolinas de menor octanaje para el 2017, en línea con el cambio de patrón de consumo en su mercado local y que requieren nuestra confirmación para incluir la gasolina 91 RON, gasolina 88 RON, fuel oil y diésel 0.5% a garantizar por PDVSA en el Plan 2017.

Rogamos tu pronunciamiento como ente regulador del estado sobre lo requerido por los cros de PDVCARIBE.

Ingeniero Francisco López, vicepresidente ejecutivo de Albanisa.

Estimado Ing. López:

Recibida en estas oficinas su comunicación con fecha 30 de septiembre de 2016, donde nos indica que en el marco de negociaciones con PDVSA para el contrato de 2017 del suministro de combustibles correspondientes a Nicaragua, PDVSA ha informado que en base a la situación actual de su Sistema de Refinación Nacional, garantiza solamente para ese período Gasolina de 91 RON/87 IAD en sustitución a la gasolina 95 RON, mantenimiento las calidades de la Gasolina 88 RON y el Diésel 0.5% de azufre.

En atención a lo planteado, revisado por nuestro equipo de trabajo las diferentes implicaciones jurídicas, de mercado y técnicas relacionadas con el tema, evaluadas luego en conjunto con el equipo técnico de ALBANISA, se presentan los siguientes cursos de acción y consideraciones:

1. Introducir al mercado una nueva calidad de gasolina intermedia 91 RON.

a. Podría ser una buena alternativa económica a los consumidores.

b. Las ES de servicio deberán seleccionar el tipo de gasolina a vender.

c. El Ministerio de Energía y Minas conforme sus facultades deberá crear una norma técnica que la rija. Dicha Norma será propuesta por INE según Ley 290.

2. Importar gasolina 91 RON de PDVSA y agregar aditivos para llevarla a Gasolina Superior 95/RON.

a. Se deberán considerar en las importaciones los aspectos operativos en la terminal de recepción en Corinto tanto de DNP y Puma.

3. Importar gasolina súper 95 RON, proveniente de un suplidor diferente a PDVSA.

a. Esto implicaría el desaprovechamiento de los acuerdos Petro Caribe por el orden de los 20 a 22 millones de dólares al año. (Proyección del 50% del precio CIF de importaciones provenientes de PDVSA para el año 2016).

Adjunto documento con resumen de consideraciones para el análisis, cuadro indicando el consumo e importaciones de gasolina del 2015 y de enero a julio de 2016, así como las importaciones de mercado de las distintas petroleras.

Solicitaremos que el tema sea discutido a la brevedad por el Gabinete de Energía para presentar una recomendación conjunta a la presidencia y actuar en correspondencia.

Con las más altas muestra de estima,

Cordialmente

José David Castillo S.