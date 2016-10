Alcaldía provoca más caos alrededor del mercado Oriental

*Mercado crece buscando clientelismo político

*Cientos de comerciantes se toman las aceras para instalar truchas

*Frente Sandinista detrás de inmenso caos

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Unos 500 pequeños comerciantes se tomaron ayer, en cuestión de horas, la larga acera ubicada en las antiguas oficinas y bodegas de la Cervecería Victoria, frente a las instalaciones de ENABAS. La “operación” que lucía espontánea habría sido “organizada” por funcionarios del sandinismo y de la corporación de mercados de Managua.

Decenas de “truchitas” fueron levantadas por grupos de personas que salieron del Oriental portando madera, clavos, martillos, alambres y zinc para los techos.

La fila caótica de “tramos” se extendió por casi cuatro manzanas rodeando las instalaciones de la Cervecería que son usadas como bodegas para productos.

Según los comerciantes, los dueños del edificio les dijeron que no tenían objeción en que ocuparan las aceras con la condición de que les dejen el paso libre a sus furgones y camiones que descargan mercadería en el edificio.

Las ventas se activaron de inmediato. En los estantes a medio construir se vendía ayer mismo toda clase de productos, desde maní hasta ropa usada y perecederos, electrodomésticos y artículos personales o para el hogar.

Los comerciantes dijeron a Trinchera de la Noticia recibieron autorización de la Intendencia del Mercado Oriental para tomarse las aceras y multiplicar una zona comercial caótica y desordenada.

La “operación”, en la que fueron vistos conocidos activistas del FSLN del mercado, no tuvo dirección ni control. Así, algunos de los pocos hidrantes que permanecían aislados en las esquinas de la zona fueron “tragados” en el acto por los comerciantes.

La mayoría de estos se “pegaron” a la red del tendido eléctrico que conducen hacia el interior del Oriental.

Varios compradores dijeron en tono sarcástico que “como estamos en tiempos de elecciones están haciendo clientela política”.

Otro dijo que “ahora los metieron y ya no los van a mover nunca” porque “perderían los votos de los nuevos comerciantes”.