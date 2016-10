Secretarios políticos del FSLN chantajean a empresario

*A jordano nacionalizado nicaragüense le cerraron su canal de televisión por hacer críticas al alcalde sandinista

*Quisieron ser socios a la “brava” de Shehab

Por Carlos Jirón

Corresponsal

Ciudad de León

Haitham Naim Abu Shehab es un empresario jordano nacionalizado nicaragüense desde hace trece años, denunció a los secretarios políticos del Frente Sandinista en León y Chinandega, Evert Delgadillo y José Manuel Espinoza, respectivamente.

Shehab dijo ser víctima de acoso, extorsión, despojo, abuso y bloqueo en sus labores, así como la congelación de sus cuentas bancarias, por el poder que ambos políticos tienen en la región occidental.

En declaraciones a Trinchera de La Noticia, Shehab dijo que el problema comenzó hace ocho años, por asuntos personales entre ambos secretarios del partido de gobierno y él, aunque alegó que Delgadillo y Espinoza han politizado asuntos netamente personales.

El empresario dijo que hace algún tiempo, el secretario político de Chinandega José Espinoza, apareció en su negocio y le dijo que “ahora somos socios”, luego de que él inaugurara una gasolinera en ese departamento. Y su amenaza la llevó a la realidad, sin explicación alguna y mediante procedimientos ilegales y mafiosos, Espinoza intervino su negocio.

Mientras, Everth Delgadillo, principal dirigente del FSLN en León, fue denunciado por Shehab de extorsión y hostigamiento y bloqueo a sus empresas.

“No me dejan trabajar en paz, y no entiendo porque ese tipo de presión”, dijo.

Shehab era propietario de dos medios locales de comunicación, Canal 29 en Chinandega y Canal 50 en León. En sus canales transmitía los sábados un programa que él dirigía en la que informaba y analizaba las decisiones y actuaciones de la alcaldía y sus funcionarios.

Hace dos años, agregó, repentinamente Telcor le cerró su televisa porque “tenía vencida la licencia”. Shehab responsabilizó por el cierre de sus medios al exviceministro de Gobernación Carlos Najar, quien, según él, lo amenazó y prohibió a los alcaldes de occidente contratar los servicios de sus empresas.

“Yo no estoy haciendo campaña contra nadie, estas personas (los dos secretarios política) están haciéndole daño al partido, han querido involucrar al Frente Sandinista, y ya no sé dónde ir, no hay quien pueda ayudarme, quizás el presidente Ortega y Rosario, a través de este medio me escuchen”, manifestó Shehab.

El inversionista dijo que ya no sabe qué hacer o a quien recurrir. Las actuaciones de ambos funcionarios han convertido su vida familiar en “un calvario”.

Shehab pidió a los funcionarios y al gobierno que “solo quiero que me dejen vivir en paz”.