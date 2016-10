Costa Rica no ve cambios en la relación con Ortega

Vínculos económicos con tendencia a mejorar con la reelección de Ortega, dice el diario La República

Comercio entre Costa Rica y Nicaragua está en auge

Aunque no descartan que “política exterior confrontativa podría manifestarse en siguiente administración”

Importantes líderes políticos costarricenses esperan que el gobierno de Daniel Ortega mantenga “una política confrontativa” con ese país, en los próximos cinco años, aunque enfrentan el dilema de que el comercio bilateral está creciendo rápidamente.

Un reportaje del diario La República de San José revela los temores y fantasmas en el futuro de las relaciones bilaterales. A continuación el artículo.

San José

No se trata exactamente de un buen vecino, ya que Nicaragua podría seguir con una política exterior confrontativa, como ha sido en los últimos años.

Existen además pocas instancias de amistad bilateral, sea por los intercambios culturales o deportivos, o por el turismo transfronterizo.

Por otro lado, Nicaragua se está convirtiendo en nuestro principal socio comercial en el Istmo, con un crecimiento del 19% en las exportaciones entre 2011 y 2015, gracias en parte al fortalecimiento de la economía pinolera.

Se trata de un incremento anual promedio del 5% en el lapso 2011-2015, mientras el nivel de endeudamiento del Estado es el 125% de los ingresos, comparado con el 287% en Costa Rica.

La inversión por su parte está rezagada para ambas partes.

A pesar de esto, el magnate nicaragüense Carlos Pellas inauguró el Hotel Dreams Las Mareas en La Cruz de Guanacaste, con una inversión de $130 millones el año pasado.

En cuanto al tema diplomático, es posible que Nicaragua quisiera reclamar algunos espacios fronterizos, con el afán de fortalecer sus pretensiones como dueño de los recursos submarinos, como hace pocos meses con la Isla Bolaños, en la costa del Pacífico.

En julio pasado, el Gobierno nicaragüense adjudicó al uruguayo Union Group, un contrato para explorar varios sectores de la costa del Pacífico, incluso en zonas colindantes a la frontera con Costa Rica.

Se trataría de una estrategia parecida a la de Isla Portillo en el delta del río San Juan, ya que un país esperaría una definición favorable de sus derechos, al ser dueño de los puntos en el mapa, desde los cuales se traza la frontera marítima.

Por otro lado, es posible que la relación diplomática se tranquilice en el futuro, dada la madurez del régimen sandinista, de acuerdo con varios analistas costarricenses.

La reelección de Daniel Ortega en los comicios programados para el 6 de noviembre es percibida como un hecho, ya que la candidatura del principal opositor fue invalidada por la Corte Suprema en junio.

Sería la tercera administración consecutiva para Ortega, que también fungió como mandatario en el periodo 1985-1990, y como Coordinador de la Junta Nacional de Reconstrucción entre 1979 y 1985.

La relación económica bilateral está creciendo

Exportaciones

Mientras Panamá importa más productos costarricenses, Nicaragua se está convirtiendo en nuestro principal socio comercial en el Istmo, con una tasa de crecimiento de las compras superior a la panameña (exportaciones en millones de dólares en 2015).

Panamá 575 Nicaragua 550 Guatemala 540 Honduras 344 El Salvador 295

Fuente: Procomer

Principales ventas

Los productos más importantes de exportación hacia Nicaragua incluyen cemento, jarabes y aceites (datos en millones de dólares a 2015).

Cemento 31 Jarabes 25 Aceite de palma 21 Artículos de plástico 20 Salsas 17

Fuente: Procomer

Crecimiento

Nicaragua es uno de los países más pobres de Latinoamérica; sin embargo, el crecimiento del valor de la producción nacional ha sido mayor que el de Costa Rica (Cifras en porcentaje de crecimiento real promedio entre 2011 y 2015).

Costa Rica Nicaragua 2011 4,5 6,2 2012 5,2 5,1 2013 1,8 4,5 2014 3,0 4,7 2015 3,7 4,5 2016* 4,3 4,5

* Estimado

Fuente: FMI

Balance fiscal sano

A diferencia de Costa Rica, donde la deuda tiene en jaque las finanzas públicas, Nicaragua mantiene un nivel estable de endeudamiento (datos en porcentajes de recaudación)

Costa Rica Nicaragua 287 125

Fuente: Cálculos propios con base en Hacienda y FMI

Rezago Social

El reto para la administración sandinista sería mejorar las condiciones sociales (últimas cifras disponibles, esperanza de vida en años, mortalidad infantil por cada mil nacimientos vivos, alfabetización en porcentaje, libertad de prensa e índice de desarrollo humano en posición del ranking mundial).

Costa Rica Nicaragua Esperanza

de vida 79,7 74,5 Mortalidad infantil 9 21 Alfabetización 96 78 Libertad de prensa 6 75 Índice Desarrollo Humano 69 125

Fuente: OMS, ONU y Reporteros sin Fronteras

Opiniones: sin grandes cambios

Las relaciones diplomáticas a veces tensas entre Costa Rica y Nicaragua no han afectado el comercio.

Miguel Ángel Rodríguez Expresidente Costa Rica

Parodiando la frase de Einstein: Cuando las cosas no cambian es ingenuo esperar que cambien los resultados.

Se ha eliminado la participación del candidato que representaba oposición y podía tener alguna esperanza de apoyo electoral, en esas condiciones no se necesita desviar la atención ni despertar sentimientos nacionalistas.

Me duele profundamente que tanta gente haya muerto, para volver a algo muy parecido al somocismo.

Laura Bonilla

Presidenta

Cadexco

Nicaragua es nuestro tercer destino de exportación y nuestro principal socio comercial a nivel centroamericano.

Si analizamos el comportamiento de las exportaciones con esta nación, desde 2007 cuando Daniel Ortega regresó al poder, hemos tenido un aumento en el flujo comercial.

En ese año exportamos $354 millones, y actualmente esa cifra es de $549 millones, es decir crecieron un 55%. En Cadexco abogamos por un diálogo positivo.

Carlos Cascante

Director Escuela Relaciones Internacionales

UNA

No se vislumbra un cambio en la diplomacia o el comercio en el corto plazo, ya que los cambios en Nicaragua no tienen ese efecto, como sí pasa en Costa Rica, que con cada nuevo Gobierno nacional, se da una nueva visión política.

Nicaragua es uno de los principales socios comerciales y eso lo han entendido los empresarios de ambos países y los gobiernos, quienes han estado al margen de problemas políticos.

Carlos Denton

Presidente

CID Gallup

En términos generales las relaciones diplomáticas deberían mejorar, para el bien de los dos países.

El conflicto binacional que se dio durante el gobierno de Laura Chinchilla ya se resolvió, por lo que es necesario que se pase la página.

No creo que con las elecciones en Nicaragua se dé un cambio sustancial en la política exterior, aunque sí hay oportunidad para mejorar el clima de negocios.

Jorge Sequeira

Director general

Cinde

Mantenemos una relación cordial con nuestro homólogo en Nicaragua, agencia con la que compartimos una comunicación abierta, compartimos experiencias y buenas prácticas.

Los datos del Banco Central demuestran que de la inversión extranjera directa, al menos $195 millones provienen de Nicaragua si analizamos los últimos cuatro años.

La mayoría de estos recursos está relacionada con los sectores turismo e inmobiliario, que agrupan más de la inversión extranjera.

Luis Loría

Presidente

Instituto Desarrollo Empresarial

El flujo de mercaderías y personas se ha mantenido abierto durante años, a pesar de los conflictos diplomáticos.

No vemos nada en el horizonte que cambie el estado de las cosas; incluso, el sector empresarial está acostumbrado a esas relaciones tensas en algunos momentos, con el objetivo de desviar la atención sobre problemas internos.

Por otra parte, los pueblos ya son maduros y no caen en trampas.

Roxana Morales

Académica

Universidad Nacional

Desde el punto de vista comercial, las relaciones entre ambos países no se han visto afectadas, ni siquiera por los conflictos diplomáticos de los últimos años.

Los empresarios y los gobiernos han hecho la diferencia en este tema, a pesar de las tensas relaciones.

Falta un mayor acercamiento entre los países de la región, para aprovechar las ventajas del mercado centroamericano.

Con la entrada en operación de APM Terminals, Costa Rica será más competitiva.