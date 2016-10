Más muertes y daños por lluvias; hoy continuarán

*Lea el pronóstico del tiempo para este miércoles

La desaparición de una niña, arrastrada por un río desbordado, y la muerte de Zaida Patricia Aguilar Guadamuz, de 21 años y madre de tres hijos, a causa de un rayo, son hasta ahora los hechos más dolorosos de las 48 horas de lluvias caídas en el territorio nacional.

Las autoridades también informaron que 52 viviendas fueron anegadas en Tipitapa, Juigalpa, Santo Tomás, Nagarote, Sébaco y Ciudad Darío.

La primera dama informó al mediodía de este martes sobre dos deslaves de lodo cerca del volcán Concepción, uno de los cuales y el más grande ocurrió en la ladera norte cerca del poblado de la Chirca.

La avalancha bloqueó parte del camino, dijo.

El canal del tiempo informó que las lluvias continuarán este miércoles debido a una concentración de nubes sobre el territorio nacional.



…Un centro de baja presión con poco movimiento localizado al noreste de nicaragua……Persistirán las lluvias en el territorio nacional…Válido desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm del miércoles 19 de octubre de 2016.REGIÓN DEL PACÍFICO: Predominará el cielo nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas con mayor incidencia por la tarde. Viento variable con 5 a 10 kph, calmas ocasionales. Temperaturas máximas: 29/31°C. Meseta de los Pueblos: 27/29°C. REGIONES NORTE Y CENTRAL: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas con mayor ocurrencia por la tarde. Viento variable con 5 a 10 kph, calmas ocasionales. Temperaturas máximas: 29/31°C. Jinotega: 24/26°C.REGIONES DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras, lluvias moderadas principalmente por la tarde. Viento variable con 7 a 12 kph. Temperaturas máximas: 29/31°C.Válido desde las 06:00 pm del miércoles 19 hasta las 06:00 am del jueves 20 de octubre 2016.LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes ocasionales. Visibilidad reducida entre 1 y 3 millas en tiempo de lluvia. Viento variable con 7 a 12 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 21/23°C. LITORAL DEL PACÍFICO: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad reducida entre 2 y 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Suroeste/Oeste con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 22/24°C. LAGOS: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes ocasionales principalmente en el lago Cocibolca. Visibilidad reducida entre 1 y 3 millas en tiempo de lluvia. Viento variable con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.60 metro. Temperaturas mínimas: 21/23°C.Orto y Ocaso del Sol en Managua:Para el miércoles 19 de octubre de 2016:Sale: 5:34 a.m. Se oculta: 5:23 p.m.Fases de la Luna del mes de octubre:Luna Nueva: sábado 1;Cuarto Creciente: domingo 9;Luna Llena: domingo 16; Cuarto Menguante: sábado 22,Luna Nueva: domingo 30.Elaborado por: Lic. Graciela Mercado H.