Agenda de eventos para hoy 19 de octubre

Día Internacional de Lucha contra Cáncer de Mama

9:00 a.m. Conferencia de prensa del candidato presidencial del PLC, Maximino Rodríguez. Lugar: Casa de campaña en el Reparto San Juan, del semáforo del hotel Seminole una cuadra abajo.

10:00 a.m. Claro invita a conferencia de prensa sobre la segunda temporada del gran show Canta Claro. Lugar: Instituto de Cultura, Nueva Cinemateca Nacional, contiguo a la Plaza 22 de Agosto.

11:00 a.m. Conferencia de prensa de José Adán Aguerri, presidente del COSEP al concluir sesión de Consejo Directivo. Lugar: COSEP.

2:30 p.m. El BCIE convoca a la firma del contrato de préstamo del proyecto “Subestación Central de Managua, entre el Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, y el Director por Nicaragua ante el BCIE, Dr. Silvio E. Conrado G. Lugar: Salón de Directorio, Oficina regional del BCIE, edificio Plaza España, Managua.

3:30 p.m. Telefónica y su marca Movistar invitan a la conferencia de prensa para el lanzamiento del Concurso Estímulo Telefónica a la Comunicación, ETECOM 2016. Lugar: Edificio Telefónica – Carretera a Masaya.

6:30 p.m. El Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe, GRULAC 2016, organizado los Embajadores del Grupo Latinoamericano y el Caribe, y el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH) presentan la película “Malacrianza” (2014). Lugar: Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH). Entrada libre y gratuita.