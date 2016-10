¿Qué es apego a la ley?

Néstor Avendaño/Economista

Entre las 8:45 a.m. y las 10:30 a.m. del miércoles 19 de octubre, me presenté al Complejo Judicial Central de Managua para entregar por quinta vez mi petición a los honorables jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez, del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, de que programen las audiencias iniciales con fines de preliminar y comenzar el proceso como en derecho corresponde por las injurias y calumnias de Eduardo Montealegre contra mi persona. También entregué por segunda vez mis quejas al Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez Olivas, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), para que se revisaran los dos expedientes, se comprobara la retardación de justicia en mi caso y se ordenara la tramitación inmediata del proceso, todo con el debido respeto al Estado de Derecho y apegado a la Ley.

Mientras me encontraba en el Complejo Judicial Central de Managua, a las 10:02 a.m. del miércoles 19 de octubre, fueron entregadas dos cédulas judiciales de notificación firmadas por el Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez en mi casa de habitación. Para conocimiento de la población nicaragüense, a continuación, transcribo textualmente la parte central de dichas notificaciones que expresan las opiniones de los dos honorables jueces Lic. Pineda Gómez y Lic. Alfaro García:

“Que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Magistrados y Jueces en su actividad Jurisdiccional son independientes en todas sus actuaciones y solo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley, por lo que no pueden Magistrados, Jueces o Tribunales dictar instrucciones o formular recomendaciones dirigidas a sus inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en asuntos sometidos a su conocimiento, sin embargo, se está proveyendo el trámite de acuerdo a la agenda del despacho así como también la programación de asignación de Salas. En consecuencia al haberse aclarado el objeto de la presente queja, este Tribunal auxiliado de Inspectoría Judicial Circunscripción Managua, resuelve el archivo de las presentes diligencias.”

Reitero una vez más a la población nicaragüense que la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional informó el 4 de agosto de este año, hace 77 días, a los dos honorables jueces, Lic. Pineda Gómez y Lic. Alfaro García, que Eduardo Montealegre ya no era diputado y había perdido la inmunidad. De acuerdo con mi solicitud, el 1 de septiembre, hace 49 días, los dos honorables jueces programaron la audiencia inicial para el 5 de septiembre recién pasado, pero un día después, el 2 de septiembre, hace 48 días, la suspendieron aduciendo problemas del sistema automatizado de control y de asignación de salas y saturación de agenda del despacho. Desde hace 30 días, ninguno de los dos honorables jueces ha respondido ninguna de las cuatro peticiones que les he presentado con fechas 20 de septiembre, 26 de septiembre, 30 de septiembre y 6 de octubre del año en curso, y este miércoles 19 de octubre les he presentado mi petición por quinta vez para que citen al ciudadano Eduardo Montealegre Rivas con el fin de realizar el trámite de mediación previo y, de no llegarse a acuerdo alguno, se realice de inmediato el trámite del proceso con la audiencia que en derecho corresponde.

No existe una supuesta sino una efectiva retardación de justicia en mi demanda contra Eduardo Montealegre. Los dos honorables jueces no han proveído mis dos asuntos judiciales en los últimos 30 días y, por esta razón, pedí al Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez Olivas que instruyera a los dos honorables jueces para que me concedan el trámite de ley que en derecho corresponde.

Al responderme el Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez Olivas que los honorables jueces son independientes en todas sus actuaciones y sólo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley, ¿quién garantiza el Estado de Derecho y el imperio de la Ley?