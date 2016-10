Personalidades ticas no creen en mejoría de las relaciones

Aunque las relaciones comerciales entre Costa Rica y Nicaragua siguen creciendo

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

Un grupo de dirigentes políticos y empresariales de Costa Rica no creen que las relaciones bilaterales con Costa Rica vayan a mejorar con un nuevo triunfo electoral de Daniel Ortega, el próximo seis de noviembre.

Así lo dijeron al diario costarricense La República.

Miguel Ángel Rodríguez

Expresidente

Costa Rica

Parodiando la frase de Einstein: Cuando las cosas no cambian es ingenuo esperar que cambien los resultados.

Se ha eliminado la participación del candidato que representaba oposición y podía tener alguna esperanza de apoyo electoral, en esas condiciones no se necesita desviar la atención ni despertar sentimientos nacionalistas.

Me duele profundamente que tanta gente haya muerto, para volver a algo muy parecido al somocismo.

Laura Bonilla

Presidenta

Cadexco

Nicaragua es nuestro tercer destino de exportación y nuestro principal socio comercial a nivel centroamericano.

Si analizamos el comportamiento de las exportaciones con esta nación, desde 2007 cuando Daniel Ortega regresó al poder, hemos tenido un aumento en el flujo comercial.

En ese año exportamos $354 millones, y actualmente esa cifra es de $549 millones, es decir crecieron un 55%. En Cadexco abogamos por un diálogo positivo.

Carlos Cascante

Director Escuela Relaciones Internacionales

UNA

No se vislumbra un cambio en la diplomacia o el comercio en el corto plazo, ya que los cambios en Nicaragua no tienen ese efecto, como sí pasa en Costa Rica, que con cada nuevo Gobierno nacional, se da una nueva visión política.

Nicaragua es uno de los principales socios comerciales y eso lo han entendido los empresarios de ambos países y los gobiernos, quienes han estado al margen de problemas políticos.

Carlos Denton

Presidente

CID Gallup

En términos generales las relaciones diplomáticas deberían mejorar, para el bien de los dos países.

El conflicto binacional que se dio durante el gobierno de Laura Chinchilla ya se resolvió, por lo que es necesario que se pase la página.

No creo que con las elecciones en Nicaragua se dé un cambio sustancial en la política exterior, aunque sí hay oportunidad para mejorar el clima de negocios.

Jorge Sequeira

Director general

Cinde

Mantenemos una relación cordial con nuestro homólogo en Nicaragua, agencia con la que compartimos una comunicación abierta, compartimos experiencias y buenas prácticas.

Los datos del Banco Central demuestran que de la inversión extranjera directa, al menos $195 millones provienen de Nicaragua si analizamos los últimos cuatro años.

La mayoría de estos recursos está relacionada con los sectores turismo e inmobiliario, que agrupan más de la inversión extranjera.

Luis Loría

Presidente

Instituto Desarrollo Empresarial

El flujo de mercaderías y personas se ha mantenido abierto durante años, a pesar de los conflictos diplomáticos.

No vemos nada en el horizonte que cambie el estado de las cosas; incluso, el sector empresarial está acostumbrado a esas relaciones tensas en algunos momentos, con el objetivo de desviar la atención sobre problemas internos.

Por otra parte, los pueblos ya son maduros y no caen en trampas.

Roxana Morales

Académica

Universidad Nacional

Desde el punto de vista comercial, las relaciones entre ambos países no se han visto afectadas, ni siquiera por los conflictos diplomáticos de los últimos años.

Los empresarios y los gobiernos han hecho la diferencia en este tema, a pesar de las tensas relaciones.

Falta un mayor acercamiento entre los países de la región, para aprovechar las ventajas del mercado centroamericano.

Con la entrada en operación de APM Terminals, Costa Rica será más competitiva.