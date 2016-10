Candidato del PLC asegura que defenderá el voto opositor

Arrebatar el poder con los votos

“El pueblo es el que tiene que arrebatarle el poder a la dictadura a través del voto”, afirmó el candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, al insistir que debe haber una participación masiva en las urnas de parte de la ciudadanía sin ningún temor, porque la defensa del voto está garantizada por parte de esta agrupación política.

“¿Cuál es el miedo? No dicen que son mayoría, ¿Por qué tienen miedo? Si no tenés miedo de que te vayan a ganar, si no tenés miedo de que esto es un montaje, entonces señores que sea a puertas abiertas, que no saquen a los fiscales, que no utilicen órganos para reprimir a la gente”, expresó Rodríguez.