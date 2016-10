Trump no pudo rematar a Hillary en el último debate

*Desde los “bad hombres” hasta poner en duda en las elecciones

Las Vegas, Nevada

Por Pilar Marrero

Enviada Especial

Desafiando una tradición democrática de dos siglos en Estados Unidos, Donald Trump dejó claro en el tercer debate presidencial que considera que las elecciones probablemente están trucadas y que mantendrá “en suspenso” si aceptará o no los resultados.

“Lo veré en su momento”, dijo Trump ante una pregunta del moderador del debate Chris Wallace sobre si aceptará los resultados de las votaciones del 8 de noviembre. “Los medios son tan deshonestos, me han atacado tanto y envenenado las mentes de los votantes”.

Clinton calificó de “horrible” ese comentario de Trump.

“Cuando él ve que las cosas no van en su favor siempre dice que todo está trucado”, apuntó. “Hasta una vez que su programa de televisión no ganó 3 Emmys consecutivos Donald dijo que los Emmys estaban trucados”. ´

“Debí de haberlo ganado”, contestó Trump.

Wallace presionó a Trump sobre este particular, indicando que en la historia democrática del país siempre ha habido una transición “pacífica” del poder, no importa los duros ataques que hubiera durante la campaña.

“¿Siempre el perdedor concede, y no digo que usted lo sea, pero es que no piensa hacerlo?”, dijo el moderador.

“Ya les diré en su momento, lo mantendré en suspenso” dijo Trump.

El candidato republicano ha pasado las últimas semanas repitiendo que la elección está “trucada”, mientras que funcionarios electorales de todo el país han negado tal posibilidad, indicando que los sistemas son individuales y manejados en forma local y estatal.

Nunca en la historia de los Estados Unidos un candidato presidencial ha dado por descontado el resultado de una elección, y mucho menos antes del hecho, dijeron los expertos.

David Damore, politólogo de la Universidad de Las Vegas, Nevada dijo a La Opinión tras el debate que la declaración de Trump fue “bastante asombrosa”.

“Este ha sido un sello característico de la democracia estadounidense”, dijo Damore. “Hasta en el año 2000, cuando hubo un resultado contencioso se aceptó y hubo una transferencia pacífica”.

La actitud de Trump presenta un reto para el partido republicano, añadió el experto. “ ¿Qué hará su partido si Trump pierde y en vez de aceptar la elección insiste en esta actitud?, dijo. “Especialmente porque los estados en disputa casi todos tienen gobernadores republicanos que son quienes manejan el sistema electoral”.

Varios estudios han señalado que el fraude de voto es casi insignificante en Estados Unidos y muy “raro”. El Centro Brennan de Justicia de New York determinó que los casos de fraude están en el nivel infinitesimal de la escala numérica.

Algunos republicanos empezaron de inmediato a condenar lo dicho por Trump, como es el caso del senador Jeff Flake de Arizona quien dijo que la actitud de Trump “va más allá de los límites”.

Bad hombres” y pobre discusión sobre tema migratorio

El tercer encuentro oficial televisado entre los dos candidatos presidenciales estuvo marcado por interrupciones de ambos, ataques directos y discusiones.

En un momento dado, Clinton llamó a Trump “marioneta de Putin” y más adelante Trump susurró en medio de una de las repuestas de la demócrata “eres una mujer muy desagradable” (“You are a nasty woman”).

Y aunque por primera vez se tocó el tema migratorio – ignorado en los dos primeros debates, no lograron entrar en detalles ya que la conversación se fue por otros derroteros.

La parte más noticiosa del intercambio llegó cuando Trump, al final de su presentación sobre “muros, indocumentados que nos inundan y narcotraficantes”, metió una palabra en español en medio de una frase.

“We have some bad “hombres” here, and we are going to get them out” (“Hay hombres malos en este país y los vamos a sacar), dijo Trump.

Trump se hallaba respondiendo la pregunta sobre inmigración y se refirió a la inmigración indocumentada, acusando a Hillary de querer hacer “amnistía” y de traer a miles de sirios refugiados “muchos de los cuales están de acuerdo con ISIS”.

Como lo hizo durante su convención en julio, Trump hizo referencia a los indocumentados únicamente en el contexto de quienes han cometido delitos graves. “Aquí tenemos a las madres de cuatro niños que fueron brutalmente asesinados por personas que estaban ilegalmente en el país…hay miles de madres y padres y familias así en el país”, dijo. “Están viniendo drogas, no tenemos país si no tenemos frontera”.

El republicano continuó refiriéndose al muro que quiere construir, y apuntó que en un momento dado, hace unos años, Hillary Clinton votó a favor de la construcción de un muro fronterizo (lo cual es cierto).

Clinton por su parte, aceptó que “en puntos limitados de la frontera es apropiado tener algo, principalmente tecnología”, pero alertó que el plan de Trump implicaría una “fuerza de deportación, que iría casa por casa, negocio por negocio, buscando a personas para deportar”.

La demócrata repitió lo que ha dicho en la campaña respecto a presentar un proyecto de reforma migratoria en sus primeros 100 días, y dijo que “sacar a los indocumentados de las sombras ayudará a la economía por los empleadores inescrupulosos no podrán aprovecharse de ellos pagándoles bajos salarios”.

“Y Trump puede muy bien decirlo, ya que él uso trabajadores indocumentados para construir la Torre Trump aquí mismo en las Vegas”, dijo Clinton, lo que Trump no negó durante el debate.

No obstante, el segmento de inmigración quedó olvidado cuando los candidatos comenzaron a discutir sobre los emails de Hillary, la presunta intervención de Rusia en la campaña electoral y los hackeos de computadoras e emails de personeros demócratas.