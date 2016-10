Las 7 frases más impactantes del último debate

*Los candidatos presidenciales se dieron con todo

Las Vegas, Nevada

El último debate presidencial antes de las elecciones estadounidenses el próximo 8 de noviembre, los candidatos aprovecharon el preciado tiempo en televisión nacional para acusarse e incluso insultarse.

La demócrata Hillary Clinton llamó “títere” a su rival republicano, mientras que Donald Trumpcontraatacó y se dirigió a ella como una “mujer desagradable”.

Pero hubo mucho más. ¿Cuáles fueron las frases que más se destacaron en esta álgida discusión de 90 minutos?

“Los mantendré en suspenso”

Sobre la insistencia de Trump en que la elección está “amañada”, el moderador del debate, Chris Wallace, cuestionó si estaría dispuesto a aceptar una posible derrota el 8 de noviembre.

“¿Está queriendo decir que no está preparado para comprometerse con ese principio?”, le increpó Wallace.

“Lo veré en su momento, mantendré el suspenso”.

“Putin preferiría tener un títere como presidente de Estados Unidos”

Una de las discusiones más acaloradas de todo el debate se centró en Rusia.

La candidata demócrata señaló a Trump de haber promovido al gobierno ruso para que espiara a Estados Unidos.

Trump respondió que no conocía personalmente al presidente ruso, Vladimir Putin, pero que era seguro que este no respetaba a Clinton.

Fue allí que Clinton acusó a Trump de ser una marioneta del mandatario ruso y el republicano le respondió que el títere era ella.

“Bad hombres”

Trump aprovechó para resaltar su propuesta de mano dura en inmigración como forma de sacar a los “bad hombres”, como dijo, del país. Y culpó a la falta de control fronterizo de los problemas de droga en centro de Estados Unidos.

“Necesitamos el muro”, insistió Trump, quien acusó a Clinton de proponer “fronteras abiertas”.

“Anda por ahí con lágrimas de cocodrilo”

Hillary Clinton hacía mención de las críticas que hace su rival en cuanto al comercio entre China y Estados Unidos.

La candidata hizo énfasis en que uno de los problemas era la llegada ilegal de acero y aluminio en el mercado nacionales.

“Donald ha traído acero y aluminio chinos. De hecho, el hotel Trump aquí en Las Vegas fue hecho con acero chino.

Entonces él anda por ahí con lágrimas de cocodrilo diciendo lo terrible que es, pero les ha dado empleo a los obreros metalúrgicos chinos, no a los estadounidenses”.

“Mientras yo monitoreaba la operación para llevar ante la justicia a Osama bin Laden, él presentaba The Celebrity Apprentice”

Esa no fue la única vez en la que los candidatos se echaron en cara el pasado.

En un momento de la noche Trump reconoció que Clinton lo superaba en experiencia, pero subrayó que la suya era una “experiencia mala”.

A lo que la candidata demócrata respondió comparando sus logros a los del republicano, década por década.

“Cuando en la década de los 70 yo trabajaba para el fondo para la defensa de los niños, para terminar con la discriminación contra los niños afroestadounidenses en las escuelas, él estaba siendo perseguido por el Departamento de Justicia por discriminación en sus edificios de apartamentos”, comparó.

“Y en la década de los 80, cuando yo trabajaba para reformar las escuelas de Arkansas, él pedía prestado US$14 millones a su padre para empezar sus negocios”, subrayó.

“En la década de 1990 yo fui a Pekín, donde dije que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y él insultó a una ex Miss Universo, Alicia Machado, y la llamó “máquina de comer””, prosiguió.

“Y el día en el que yo estaba en una habitación monitoreando la operación que llevaría a Osama bin Laden ante la justicia, él estaba presentado (el programa) The Celebrity Apprentice”, concluyó.

“Qué mujer tan desagradable”

La aspirante demócrata hablaba sobre cómo su contribución a la Seguridad Social aumentaría de ser presidenta, al igual que la de Trump.

“Esto es, asumiendo que él no encuentre una manera de zafarse”, dijo en tono irónico Clinton.

En seguida el empresario se acercó a su micrófono y susurró: “Qué mujer tan desagradable”.

“Donald piensa que menospreciar a la mujer lo hace grande”

Otro de los momentos más duros fue el intercambio sobre las recientes denuncias de al menos una docena de mujeres que acusan a Trump de haberse propasado sexualmente con ellas.

Trump insistió en que todo es mentira y acusó a Clinton de estar detrás de las mujeres que lo han denunciado.

Ahí fue cuando la candidata le respondió con un contundente: “Donald piensa que menospreciar a la mujer lo hace grande”.