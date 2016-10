Guerra indígena de la RAAN llega al New York Times

*Los misquitos se organizan ante la apropiación ilegal de sus territorios. Jefes misquitos de filiación sandinista han vendido territorios a colonos, a quienes los misquitos consideran usurpadores.

*Influyente diario norteamericano coloca otro espinoso tema de la agenda nacional en medio de la campaña electoral de Estados Unidos

*Cualquier venta de tierra es ilegal: el fiscal general, los fiscales, no ofrecen ninguna respuesta sobre los muertos y heridos, dice Lottie Cunnigham, abogada de los misquitos

*Ola de asesinatos revive conflicto de misquitos con gobierno sandinista

Por Frances Robles

The New York Times

Fotos de Oswaldo Rivas

Esperanza Río Coco, Nicaragua

El llanto provenía de una casa situada al lado del río, y la gente comenzó a congregarse alrededor de ella. Dos hombres indígenas habían sido secuestrados durante un encontronazo con pobladores vecinos, y nadie sabía dónde estaban.

“¿Por qué te han hecho esto?”, gritaba en lengua misquita la hermana de uno de los secuestrados, y se dejaba caer como un peso muerto sobre una cama hecha con esmero.

Pocos días después aparecieron los cuerpos. Decapitados. Eran apenas los últimos de una serie de asesinatos de indígenas misquitos (o miskitos) provocados por una batalla por la tierra en Nicaragua. Comunidades indígenas de toda la costa caribe de este país dicen que están siendo atacadas por colonos que les arrebatan sus tierras ancestrales.

Miles de nicaragüenses se han mudado a la selva en la que viven alrededor de 180,000 misquitos. A los recién llegados los llaman “colonos”. Llegan atraídos por la promesa del oro y la abundancia de maderas lucrativas. Algunos de los colonos también han sido expulsados de sus tierras por la sequía.

“Es nuestro territorio”, dijo Isidro Charles, un misquito que acompañaba a uno de los indígenas decapitados cuando se dirigían a sus tierras comunales y fueron atacados por hombres armados con Ak 47.

Con la ley de su lado, y una amarga historia de guerra, los misquitos a veces se defienden y se enfrentan a los colonos con grandes grupos de personas. Los colonos se vengan atacando las comunidades indígenas.

Un pueblo indígena fue quemado y destruido. Al menos 600 misquitos han buscado refugio en Honduras, donde viven en muy malas condiciones. Se ha documentado el asesinato de al menos 30 indígenas. Los colonos dicen que han muerto al menos 80 de los suyos, pero no hay listas de nombres.

Asesinatos y secuestros

Durante una visita reciente a Francia Sirpi, una comunidad remota a varias horas en auto de la costa, más de una docena de hombres indígenas mostraron heridas de bala recibidas mientras pescaban o cazaban. Un adolescente perdió una pierna. En diciembre, tres comunidades sufrieron ataques el mismo día. Dos hombres murieron. Otros tres fueron secuestrados y no se les ha visto desde entonces.

Ahora los indígenas patrullan sus comunidades con armas caseras.

“Tratan de sacarnos de aquí”, dijo Vina Ernesto Efrain, de 44 años, que fue testigo de cómo su sobrino era abatido a tiros por un grupo de hombres armados que apareció en su pueblo. “No he regresado a mis tierras desde entonces, lo que significa que me las han arrebatado”.

Estos ataques remiten a otra época en la que los indígenas combatían contra el gobierno sandinista tratando de mantener la propiedad de sus tierras durante la guerra civil en la década de los 1980.

Tres décadas más tarde, incluso después de que las comunidades nativas recibieran autonomía, control de sus tierras y un tratamiento legal preferente, ahora denuncian que se está produciendo una nueva expropiación de tierras mientras el gobierno sandinista mira hacia otro lado.

Conflicto con gobierno sandinista

La violencia resultante está preñada de ironía en Nicaragua, un país que fue pionero en la entrega de derechos sobre la tierra a los indígenas. Ahora, esas mismas comunidades que se aferran a su cultura e idioma están resentidas contra el gobierno sandinista por la crueldad de la guerra, por hechos que se suponía resueltos hace décadas.

Los sandinistas están listos para asumir cuatro años más de gobierno tras las elecciones que se celebrarán el 6 de noviembre, y los misquitos temen que los viejos rencores sigan activos. Y que lleguen más colonos.

“Primero llegaron cinco familias, después se convirtieron en 2,005”, dijo Norberto Wilson, de 53 años, sobre los colonos recién llegados.

“Primero les decíamos que la tierra era nuestra y ellos nos respondían que también eran nicaragüenses”, explicó Wilson, que el año pasado dejó su pueblo natal, Klisnak, para irse a Suhí, en Honduras, donde vive en una gran choza de bambú con 20 miembros de su familia. “Como nicaragüenses, ¿tienen derecho a vivir en cualquier tierra?”.

La mala sangre se remonta a mucho tiempo atrás. Los misquitos, como otros grupos indígenas de América, nunca fueron conquistados por los españoles. Durante bastante tiempo la zona fue un protectorado británico. Todavía hoy, los misquitos llaman “españoles” a los descendientes de personas que llegaron desde España hace cientos de años para colonizar el territorio.

Antonio Monterrey, secretario general de un sindicato creado para resolver las disputas sobre la tierra, culpa a los misquitos de los ataques.

“¿Por qué hay indígenas asesinados? Porque ellos lo provocan”, dijo Monterrey. “Ellos comenzaron la violencia. No es lógico que digan que nos van a expulsar. Habrá un baño de sangre”.

Monterrey dije que agricultores de habla española también han sido asesinados, normalmente por grandes grupos de misquitos que tratan de expulsarlos y que buscan su dinero

“Primero llegó un grupo de mujeres, luego 80 personas más. Negociamos y se fueron en paz”, dijo Alfredo Montiel, de 35 años, que compró varios lotes en territorio misquito el año pasado. “No quiero seguir pagando a nadie”.

Colonos compran la tierra a jefe indígena

Montiel dijo que le había comprado la tierra a un líder indígena. Reconoce que la ley prohíbe ese tipo de negocios, pero insistió en que los compradores son campesinos que no saben demasiado y que era injusto para ellos perder lo invertido.

El gobierno de Nicaragua ha denunciado a algunos líderes indígenas corruptos que vendieron tierras y detuvieron a una docena de notarios públicos que aprobaron ese tipo de acuerdos. Pero tanto campesinos como misquitos dicen que el gobierno no ha hecho suficiente para resolver el problema.

A pesar de que algunos campesinos han sido expulsados, cientos de ellos siguen allí, dijo Lottie Cunnigham, abogada de los misquitos.

“Mucha gente no entiende. En la ciudad, si tienes dinero, puedes comprar un kilo de pollo. Esta gente depende del bosque y la pesca”, dijo Cunnigham, y señala que muchos de los pueblos están a horas de cualquier ciudad y que sólo se puede acceder a ellos en barco. “Cualquier venta de tierra es ilegal: el fiscal general, los fiscales, no ofrecen ninguna respuesta sobre los muertos y heridos”.

El grupo de esta abogada ha contabilizado 30 asesinatos.

En público, el presidente Daniel Ortega se ha puesto del lado de los misquitos y ha insistido en que la ley es clara: la tierra indígena no puede venderse.

“Es fraude, no puede venderse”, dijo Ortega durante un discurso el año pasado. “Allí se arman como pueden, con armas de fabricación casera, quizás con algún fusil que aún queda desde la guerra, para expulsarlos. Algunas comunidades se han organizado para expulsar a los colonos”.

Pero, en la práctica, la gente en ambos lados de la disputa dice que el gobierno ha permitido la colonización y que la violencia continúe sin intervenir debido a que varios de los líderes indígenas que vendieron son miembros del Frente Sandinista.

El gobierno creó una comisión oficial que depende de la oficina del fiscal general para resolver este problema. El fiscal, Hernán Estrada, envió preguntas sobre este problema al Ministerio de Asuntos Exteriores, que no ha respondido. La policía tampoco respondió.

Antes de que estallara la violencia, el año pasado, Estrada dijo a un medio de comunicación digital del estado que había 17 causas abiertas contra notarios que habían legalizado títulos de tierra fraudulentos.

“Tuvimos que enviar una señal clara de que estamos trabajando en dirección a eliminar esas prácticas”, dijo Estrada.