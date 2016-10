El dilema de los 80 mil bachilleres que salen en 2016

*Solo 4 de cada 10 entran a las universidades públicas

*Y 3.5 de cada 10 lo hacen en las universidades privadas

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

La primera angustia de los 80 mil bachilleres que egresarán este año 2016 de los quintos años de secundaria es matricularse en una universidad. Estadísticas oficiales revelan que solo 4 de cada 10 bachilleres ingresan a las universidades públicas, mientras que a las universidades privadas lo hacen entre un 35% y un 40% de éstos.

Las estadísticas de los últimos años dicen que un 20% se queda en el aire por razones económicas, problemas de distancia entre otros factores, comentó Orlando Mayorga, director del Consejo Nacional de Acreditación de Universidades.

“Existe mercado suficiente para las universidades que existen actualmente, para darle cabida a estos 80 mil bachilleres, con nuevas Universidades que ofrezcan carreras actualizadas, “que las necesite el mercado y no saturadas”, comentó el funcionario.

“El otro problema es que no se puede quitar el derecho al estudiante a estudiar cualquier carrera, esté o no saturada”, apuntó.

“Hay miles que quieren estudiar derecho, medicina, farmacia, ingeniería en sistema y otras consideradas como “saturadas”. Es bien difícil impedirlo porque estamos peleando contra el deseo del chavalo, y en este tiempo ni los padres inciden en lo que quieren estudiar los hijos, sino que ellos determinan lo que van a estudiar, es bastante complejo”, externó.

Moratoria no era viable

Una moratoria en la carrera de derecho, sugerida por la Corte Suprema de Justicia al Consejo Nacional de Universidades, CNU, no tuvo viabilidad, “porque en la práctica no se le puede negar al muchacho escoger la carrerea que desee, aunque hay carreras saturadas, pero el estudiante quiere eso”, comentó Mayorga.

“Contra una moratoria de ese tipo cabe un recurso por inconstitucionalidad, por cercenar el derecho personal de escoger la carrera de la preferencia del bachiller. Una alternativa es que las nuevas universidades deben ofrecer carreras actualizadas, como la que ofrece la UNI, denominada ingeniería en economía, es excelente, pero nadie la conoce. Los rectores de universidades se deben sentar y analizar la demanda de las empresas y las necesidades del Estado”, recomendó Mayorga.

Hay carreras en las que se requieren profesionales y no están abiertas, por ejemplo, bibliotecologías, “estamos pidiendo al Consejo Nacional de Acreditación que mejoren las bibliotecas, pero no estamos pidiendo que sean dirigidas por un Bibliotecólogo, es una carrera excelente y está cerrada”, y hay demanda porque las universidades, empresas, municipios, tienen sus propias bibliotecas, explicó Mayorga.

Otra carrera buena es la del Trabajo Social, que cerró la UCA, “parece que a veces piensan más en la cantidad de demanda de una carrera y no en la oportunidad de una nueva carrera para que sea demandada, para que la den a conocer. “Las carreras de educación tendrían más demanda si tuvieran mejor salario”.

La tecnología es importante en este tiempo, la ciencia tecnológica ha crecido, pero hay diversas ramas que hay que ofertar a los muchachos”, señaló.