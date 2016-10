Gobierno de Nicaragua niega visas a docentes cubanos

*Quejas de las universidades privadas por trabas a la docencia

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

El Consejo Superior de Universidades Privadas de Nicaragua (COSUP) solicitó al gobierno una explicación de porqué no están dando visa a docentes cubanos que vienen a compartir experiencias y seminarios con las universidades privadas. Este es un acuerdo que se firmó hace 5 años entre el Ministerio de Educación de Cuba y el Cosup, señaló Adán Bermúdez, directivo de esta entidad, que añadió que a la fecha no han recibido contestación de las autoridades gubernamentales.

El COSUP también solicitó una explicación al Ministerio de Salud, de por qué no están permitiendo que los estudiantes de medicina hagan sus prácticas en los hospitales, sino que los están remitiendo a los hospitales privados, que son pocos y se saturan. No sabe el motivo de esta disposición, “el gobierno está para ser facilitador y debería permitir a los estudiantes hacer sus prácticas en los hospitales”, señalaron.

Problema con docentes horarios

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) está exigiendo a las universidades privadas que los docentes horarios tengan todas las prestaciones sociales y se inscriban como trabajadores de estas altas casas de estudios, con derechos a vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones entre otras.

Las universidades se oponen a estas exigencias, razonando de que el docente es un profesional de su carrera que dan clase para trasmitir conocimientos, pero que no pueden inscribirlos como trabajador de la Universidad, es otro de los puntos sin dilucidarse, señaló Bermúdez.