Siete departamentos sufren daños por la lluvia

Mantienen suspensión de clases en cuatro departamentos

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

El Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres reportó que siete departamentos han sido los más castigados por el temporal lluvioso que afecta a todo el país desde finales de la semana pasada.

Los que reportan los mayores daños son: Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Boaco, Jinotega, León y Managua.

Las clases han sido suspendidas en escuelas de los departamentos de Madriz, Jinotega, inclusive Managua y Nueva Segovia.

De Nueva Segovia se informa de daños en casas, viviendas colapsadas en Ocotal, Macuelizo y Las Manos, en Dipilto reportan deslaves a la orilla de caminos, en San Fernando hay casas colapsadas.

Municipios de Nueva Segovia sufren por el corte del servicio de agua potable. Según fuentes oficiales se debe a que las aguas del río Dipilto, que abastece a la población está sucia y revuelta por las crecidas y precipitaciones.

En los municipios de Murra y Wiwilí hay cortes del servicio de energía. Otros municipios con diversas afectaciones son: Tipitapa, Palacagüina, Estelí, Camoapa, Jinotega, Malpaisillo y San Francisco Libre.

Solo en las últimas horas, indica el último reporte de la presidencia se registran 31 viviendas anegadas o semidestruidas en Nueva Segovia.

Sacerdote aboga por colegas de Siria

*El domingo es la colecta para las misiones católicas

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

El padre Juan Domingo Gutiérrez, Vicario de la Parroquia de San Agustín de Managua, llamó a la feligresía nicaragüense a ser generosos el próximo domingo, 23 de octubre, día en que a nivel mundial y en todas las parroquias de Nicaragua se realizará una colecta para las misiones de la Iglesia Católica, actividad enmarcada en el mes de las Misiones, también conocido como el Mes del Rosario.

El propósito es hacer una colecta a favor de aquellos que se han consagrado definitivamente para extender las misiones, que pueden ser sacerdotes o laicos, que se han ido a lugares de misión y que necesitan ayuda económica para poder solventar algunas necesidades básicas en esos lugares, explicó.

“Por ejemplo, tenemos misiones en Siria, donde se da una situación de guerra, una situación muy fuerte, en la que grupos terroristas han asesinado a sacerdotes. Hay que ver cuánta ayuda están recibiendo estas misiones, señaló el sacerdote Juan Domingo.

También conocido como el Domus, el 13 es el domingo de oración que la Iglesia Católica mundial dedica a favor de las misiones. “Después del bautismo todos estamos llamados a propagar la fe a aquéllas personas que no conocen la Santísima Trinidad. Los diversos Papas siempre han promovido las misiones y llevar el Evangelio a los que no lo conocen, a los mismos bautizados y a aquéllos que no conocen a Jesucristo”, expresó el padre Juan Domingo.

Un sacerdote español, a quien se le asignaron las obras de las misiones pontificias acuñó en 1943 la palabra Domus, que significa domingo de oración (DO) y mundial (MUS).