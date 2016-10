Agenda de actividades del 21 de octubre

6:00 a.m. El candidato presidencial del PLC Maximino Rodríguez inicia segundo día de caravana “Unidos por el Cambio”. Lugar: Auto Lote Sarmiento, Ciudad Sandino para iniciar recorrido. Luego se traslada a Nagarote, recorre municipio de León, Chinandega, El Viejo, Chichigalpa y Posoltega. Entre 3 p.m. y 5 p.m. se traslada a La Trinidad, Esteli.

8:00 a.m. Cierre de actividades de VII Edición Campaña Nacional de Lectura 2016 “Vamos a leer, leer es divertido”. A las 10:00 a.m. se hará entrega de premios a escuelas ganadoras. Lugar:Aula Magna de la UCA.

11:00 a.m. Conferencia de prensa del Teatro Nacional Rubén Darío y el Consulado de la República Eslovaca en Nicaragua presentarán por primera vez en el país a los considerados Rollings Stone del folklore eslovaco, el Ballet Folklórico Nacional de Eslovaquia Lucnica, en una gira por varios departamentos del país culminando en la Sala Mayor. Lugar: Lobby del Teatro Nacional.

11:00 a.m. PUDE invita a presentación de campaña de prevención y educación vial. Lugar: La Salle.