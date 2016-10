Gasolina de bajo octanaje es un “atentado” al parque vehicular

*Especialistas dicen que bombas inyectores y motores de vehículos modernos serán lo más afectado por ese tipo de gasolina

*Cruce de cartas entre Albanisa e INE tomó por sorpresa a los importadores de vehículos

*Decisión a traer gasolinas de baja calidad violaría acuerdos internacionales suscritos por el ministro de MIFIC, Orlando Solórzano

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que pedirá información al gobierno y al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, sobre la decisión venezolana de no vender más gasolina súper a Albanisa, en el marco del acuerdo de PetroCAribe.

La preocupación por las consecuencias de traer al país gasolina de 91 octanos en vez de 95, como ha sido hasta ahora, fue planteado ayer por la representación de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (ANDIVA) durante la reunión del consejo del COSEP que reúne a 24 cámaras empresariales del país.

Aguerri admitió en conferencia de prensa que “desconozco el tema” pero que la asociación de importadores de vehículos “lo planteó viendo el impacto que esto tendría en el sector vehícular y productivo”.

Por eso, agregó, “se ha tomado la decisión de investigar”, aunque respondió a un periodista que “ahora mismo yo no tengo la información para poder responderte”.

El presidente del COSEP dijo que “indistintamente (que Albanisa represente) solo el 30% (de la importación de combustible) no debería de ser”, aludiendo a que la decisión de importar, para 2017, un combustible de menor calidad en vez de la súper que ahora consumimos, debe ser analizada.

“Queremos esas respuestas”, dijo Aguerri, agregando que “lo que hay que entender es que estaría provocando daños al motor, a la bomba de inyección” porque “debemos entenderlo por el tipo de vehículos que estamos importando”.

Albanisa consideró en una carta a INE que la gasolina que PDVSA ofrece para 2017, en vez de la identificada como RON 95, que conocemos como la súper, entregará una de mucho menor octanaje, RON 91, lo que no es apropiado para la flota vehicular del país, incluyendo maquinaria industrial con estándares modernos.

“Queremos, primero, saber si esa es la posición del gobierno”, comentó Aguerri. “Estamos consultando con la empresa privada nuestra y conocer cuál es la valoración de ellos. Necesitamos la información de lo que saben sobre el tema”, apuntó Aguerri.

El dirigente gremial recordó que las empresas importadoras de petróleo y sus derivados no son miembros del COSEP, pero que “vamos a consultar al respecto”.

Prohibidas en Centroamérica

Una fuente del sector petrolero dijo a Trinchera de la Noticia que la decisión de adquirir combustibles de bajo octanaje, como la que pretende traer Albanisa, violaría acuerdos regionales de los que Nicaragua es firmante.

La resolución No. 341-2014 del Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica, COMIECO, establece los parámetros que prohíben tomar una decisión como la que INE ya avaló.

En esta resolución, ubicada en el marco de conformación de la Unión Aduanera Centroamericana, los estados partes aprobaron el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.02.17:06 sobre “productos de petróleo, aceite combustible, diésel” que regula la materia.

El ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, es suscriptor de la normativa y por tanto, violarla expondría al país a una tácita ruptura integracionista. Nicaragua ejerce ahora la presidencia pro témpore del sistema de integración centroamericana, SICA.

En esta normativa se hicieron modificaciones importantes “referentes a la reducción del parámetro para el contenido de azufre permitido en el diésel” que, en el caso de Nicaragua entrarían en vigencia en cinco años a partir de la firma de la normativa, el 25 de abril de 2014.

Adicionalmente, los ministros de COMIECO adoptaron la resolución RTCA 75.01.20:04 sobre la “Gasolina Superior” y sus especificaciones, el anexo de Resolución No. 142-2005 (COMIECO-XXXII)

y el Decreto Ejecutivo No. 32812 COMEX-MINAE-MEIC.

En estos decretos definen la gasolina superior así:

3.1 Gasolina Superior: Gasolina que entre otras características el Número de Octanos por el Método Pesquisa (RON) es 95 como mínimo y además no contiene plomo como aditivo para aumentar esta propiedad, pero contiene cantidades inherentes de Plomo en un máximo de 0,013 g Pb/l de combustible.

El artículo 6 del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.20:04 establece que el índice de octanos para la gasolina súper es de 95,0 mínimo.

Las gasolinas que distribuye Albanisa por medio de Petronic y otras estaciones es RON 95, que sería cambiada por la RON 91, mientras que la regular es RON 88 (octanos).