Negociación con OEA tiene bendición de EEUU: Aguirre Sacasa

En una entrevista larga y de fondo, el excanciller liberal y exembajador en los Estados Unidos, Francisco Xavier Aguirre Sacasa analiza el diálogo abierto la semana pasada en Managua. El analista aterriza los hechos, conocidos y desconocidos, y nos brinda una perspectiva realista del momento actual.

LT: Dr. Aguirre, ¿cómo valora usted el reciente anuncio que el Gobierno de Nicaragua y la OEA ya habían iniciado un proceso de conversación e intercambio acerca del proceso electoral?

FAS: Lo veo como algo positivo. Esta decisión abre un proceso de diálogo entre el gobierno del Comandante Ortega y la institución regional por excelencia en nuestro hemisferio, la OEA, con relación al estado de las elecciones en nuestro país. Este acercamiento es, de hecho, consistente con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que yo firmé en nombre de Nicaragua, y que faculta a la OEA ofrecer sus buenos oficios para buscarle una solución diplomática a situaciones en sus estados miembros donde peligra el orden democrático.

LT: ¿No le preocupa que esta interacción se inicia antes de las elecciones de noviembre y que la visita del Secretario General Almagro a Managua será hasta el 1ro de diciembre, o sea después que las elecciones se hayan consumadas?

FAS: A mí me gusta ubicarme en el mundo real y no en el utópico. Cuando se dio a conocer la disposición de nuestro gobierno y de la OEA a dialogar –porque de esto se trata el proceso aunque no se describa como tal– declaré a algunos medios que jamás pensaba que Daniel suspendería las elecciones de noviembre. A mi criterio, pecaban de ingenios aquellos que pretendían que los comicios de noviembre se suspendieran o cancelaran a tres semanas de su celebración.

LT: Pero, al aceptar el calendario acordado, no está aceptando también la OEA las elecciones como un fait accompli?

FAS: Yo enfoco este asunto de la siguiente manera. Los jugadores en este juego de ajedrez político y diplomático tienen objetivos tácticos y estratégicos. A lo mejor para Daniel el objetivo táctico era abrir el diálogo lo antes posible para desmontar la amenaza que el Senado norteamericano aprobase la ley Nica Act antes de fin de año. Y quizás con esta acción profiláctica (con la OEA), logró este objetivo. Pero los otros jugadores internacionales, creo yo, tienen una visión más a largo plazo o estratégico. Pienso que su objetivo es revertir el retroceso en la gobernabilidad política que Nicaragua está indiscutiblemente viviendo. Y si no se logra acomodar ambas agendas, el tema del estado de la democracia en Nicaragua podría revivirse a comienzos de 2017, pero con más intensidad.

Mirá, de nuevo aterricemos en la realidad. Difícilmente se iba a encontrar respaldo en Washington para enfrentar un nuevo problema en el hemisferio en los tres últimos meses de la Administración Obama. Sencillamente hacía más sentido dejárselo al o la próxima presidente y al nuevo Congreso. O sea que en el corto plazo a todos los actores les convenía la salida acordada.

LT: Usted ha hablado de “los actores”. ¿A quién se refiera? ¿No sólo hay dos, el gobierno y la OEA?

FAS: Por supuesto que no. Para mí la OEA más que actor es un facilitador. Un facilitador importante. Pero sabiendo cómo se mueven las cosas en ese organismo, hubiera sido imposible que Almagro hubiese aceptado este papel de facilitador sin tener la venia de sus estados miembros y, sobre todos, aquellos de mayor peso. Y obviamente lo obtuvo del más importante de ellos, Estados Unidos. Desde que la OEA y Nicaragua anunciaron su acercamiento, inmediatamente el Gobierno estadounidense, a través del vocero del Departamento de Estado, el Almirante Kirby, lo apoyó. Tenemos que estar claro de esto.

LT: ¿Está insinuando usted que los Estados Unidos están detrás de este diálogo, a como usted lo llama?

FAS: No dije eso. Lo que sí creo es que cuenta con el visto bueno de Estados Unidos, con su bendición. Así como también creo que, dependiendo de quien ocupará la Casa Blanca después del 20 de enero, podría haber más apetito en el poder ejecutivo estadounidense para darle igual énfasis a los tres elementos de su política hacia Latinoamérica: prosperidad, seguridad y democracia. Refiriéndome de nuevo a lo que dijo el Almirante Kirby la semana pasada, el Departamento de Estado urgió al Gobierno nicaragüense restablecer elecciones limpias, justas y transparentes. Esto, también, lo tenemos que tener claro.

LT: ¿Usted vislumbra que el diálogo OEA/Nicaragua incluirá a la oposición?

FAS: El acuerdo del 15 de octubre entre Nicaragua y la OEA habla de una “mesa de conversación” a dos bandas: el gobierno y la OEA. Pero el párrafo 4 del mismo acuerdo explícitamente dice que don Luis Almagro se entrevistará no sólo con las autoridades nacionales sino que también con los partidos políticos cuando viaje a Nicaragua en diciembre. O sea que hay una apertura a que el diálogo se amplíe más allá de los dos bandos. Y el acuerdo establece un período de tres meses para elaborar un informe o dos, en el caso no se pueda consensuar uno, sobre la situación en Nicaragua.

El desafío para los partidos de oposición es saber aprovechar este espacio y asumir relevancia en el diálogo. Relevancia más allá de su quantum de poder nacional. Este también es, a mi criterio, un reto que tiene Daniel. El comandante tiene que comprender que el objetivo estratégico de este ejercicio es fortalecer la institucionalidad democrática nicaragüense en el contexto de los instrumentos normativos de los países americanos. Y esto requiere consensuar un regreso al camino de la democracia representativa con los actores políticos nicaragüenses. Los nicaragüenses tenemos que demostrar la madurez para llegar a un consenso en donde nadie lo gane todo ni nadie lo pierda todo. Esta madurez no se logró en la mediación en el crepúsculo de la dictadura somocista pero sí se logró para ponerle fin a la “guerra contra” y durante la transición democrática de doña Violeta. No fue perfecto el proceso de paz, pero funcionó hasta que algunos desequilibraron lo logrado so pretexto de buscar la perfección. Y recordemos que según los sabios, la perfección no es de este mundo.

LT: Usted habla del espacio que podría ocupar la oposición. ¿Esto se aplica sólo a los partidos de oposición o a todos los opositores?

FAS: Interesante pregunta. El acuerdo se refiere a los partidos políticos. Y según nuestra ley electoral estos son las agrupaciones que son formalmente reconocidos por el Consejo Suprema Electoral. Veremos si en el eventual estire y encoje del eventual proceso de diálogo se permitirá una apertura más amplia que la contemplada en el acuerdo. Es en ese proceso que tendremos la respuesta a tu pregunta.

LT: Pero doctor, ¿la crisis actual no exige su participación?

FAS: ¿A cuál crisis te referís? Uno de los aspectos más interesantes que Nicaragua presenta es que la población no ha estado clamando por la erosión de la democracia representativa. Esto lo vemos en la poca convocatoria que ha tenido la oposición nicaragüense cuando anuncia grandes manifestaciones, y lo vemos reflejado en la poca importancia que parece darle la población a temas de gobernabilidad política en todas las encuestas. Vos y yo le damos gran importancia a estos temas, pero nuestra preocupación no parece estar compartida por la gran familia nicaragüense. Allí han fallado los partidos y agrupaciones de oposición. Es irónico, pero los que son más radicales, los que más beligerancia tiene en los medios e internacionalmente son los más débiles nacionalmente en cuanto a respaldo popular concierne. Y no lo digo yo. Lo dice y sabe todo el mundo. No les puede gustar a algunos lo que acabo de decir, pero es sin embargo una realidad.

Profundizando más en tu tema de la crisis, es también irónico que el malestar que existe en Nicaragua por el retroceso de la democracia sí se ve como crisis internacionalmente, o al menos en Washington y algunos países de Europa y latinoamericanos. Y esa crisis internacional si no se maneja con mucho cuidado y astucia, podría desembocar en sanciones económicas que golpearían fuertemente a nuestra economía. De ser aprobada, por ejemplo, la Nica Act podría resultar en la cancelación de US$300 millones en nuevos créditos a Nicaragua anualmente y en condiciones muy favorables. Esto, a su vez, impactaría fuertemente a nuestra imagen país, a nuestro clima de inversión y a nuestra calificación crediticia. De tener uno de los crecimientos económicos más elevados del hemisferio, podríamos caer en una contracción. Y eso sí, te aseguro, podría desembocar en una crisis política interna.

LT: Para concluir ¿cómo valora usted la posibilidad que este escenario oscuro se materialice?

FAS: Todo depende de la voluntad y habilidad de Daniel Ortega y de las otras fuerzas vivas de Nicaragua. De nuevo tenemos que ubicarnos. Los errores que todos los demócratas hemos cometido han llevado Daniel a donde se encuentra: la figura hegemónica del país. Desde las elecciones de 2006, él ha sabido jugar sus cartas bien. Los opositores no. Pero él tiene que comprender que nada es permanente en la política y que tiene que poner de su parte para que Nicaragua no caiga en el abismo. Ya estamos al borde del precipicio, aunque muchos no se percatan de eso aquí. Y si todos no aprovechamos la ventanilla que la OEA presenta, si sólo se hace la mueca de un cambio o si procrastinamos –a como se estila en Nicaragua– en abordar las inquietudes que existen en cuanto a nuestra orden constitucional, esa ventanilla se cerraría y no se puede excluir que quedaríamos excluido del sistema interamericano, a como contempla la Carta Democrática Interamericana. Y ese sistema incluye el BID, nuestra fuente principal de financiamiento. O que se nos aplicaría la Nica Act. Ojalá tengamos la sabiduría, criterio y tolerancia para no caer en esa situación. ¡Sería fatal!

LT: Muchas gracias, Dr. Aguirre.