McCoy denuncia agresión de los No Voto

*Pedrada le causó una lesión en la cabeza

*Exdiputados eduardistas dicen que ellos no fueron

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

La candidata a la vicepresidencia de la república por el PLC, Marta McCoy, acusó a “simpatizantes del grupo No Voto” de haberla agredido con piedras cuando participaba de “la caravana Unidos por el Cambio” que hacían un recorrido por el municipio de Sébaco.

McCoy recibió una pedrada en la cabeza que le causaron una herida, “siendo atendida en el lugar”. Una nota de prensa de la casa de campaña liberal dice que “también el candidato a la presidencia, Maximino Rodríguez, fue alcanzado por una de las piedras en su antebrazo, pero no hubo lesiones de consideración”.

El informe agrega que #McCoy procedió a poner la denuncia en la estación policial de Esquipulas, ya que en Sébaco, optaron por no detener la caravana a fin de evitar una mayor confrontación, ya que el número de simpatizantes del PLC era mayor a los No Voto, concentrados en el parque de ese municipio”.

Luego de recibir la pedrada, la candidata McCoy abandonó la caravana que había iniciado en Jinotega, y fue por Matagalpa, Sébaco, porque sentía un fuerte dolor de cabeza.

“Los simpatizantes del grupo No Voto, participaban de una actividad que era presidida por los ex diputados del PLI, Pedro Joaquín Chamorro, Francisco Valdivia y Adán Bermúdez, ex directivo del PLC”, indica la nota de prensa liberal.

El grupo de exdiputados del PLI negó que ellos hubiesen lanzado la piedra.